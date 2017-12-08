FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Easterly Acquisition And JH Capital Provide Business And Transaction Updates To Investors
Sections
Featured
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
December 8, 2017 / 12:54 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Easterly Acquisition And JH Capital Provide Business And Transaction Updates To Investors

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Easterly Acquisition Corp:

* EASTERLY ACQUISITION AND JH CAPITAL PROVIDE BUSINESS AND TRANSACTION UPDATES TO INVESTORS

* ‍JH CAPITAL‘S ESTIMATE FOR 2018E ECONOMIC EARNINGS INCREASED BY ABOUT 12 PCT TO $56 MILLION SINCE JUNE 30, 2017 PROJECTIONS​

* JH CAPITAL​ ‍NOW ANTICIPATES OUTPERFORMING ITS CAPITAL DEPLOYMENT ESTIMATE FOR 2018 BY $10 MILLION

* JH CAPITAL NOW ANTICIPATES CAPITAL DEPLOYMENT ESTIMATE TO DEPLOY A TOTAL OF $219 MILLION FOR 2018

* ‍SCHEDULED SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS ON DEC 14, TO EXTEND DATE BY WHICH CO TO CONSUMMATE BUSINESS COMBINATION TO MARCH 31, 2018​

* JH CAPITAL NOW SEES NET LOSS OF $25 MILLION FOR 2017, NET LOSS OF $4 MILLION FOR 2018 AND NET INCOME OF $67 MILLION FOR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.