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#Breaking City News
December 18, 2017 / 7:20 AM / 2 days ago

BRIEF-EasyJet confirms acquisition of Air Berlin's Tegel operations

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Easyjet Plc:

* - ‍STATEMENT ON ACQUISITION OF AIR BERLIN OPERATIONS​

* ‍CAN CONFIRM THAT IT HAS ACQUIRED PART OF AIR BERLIN‘S OPERATIONS AT BERLIN TEGEL AIRPORT​

* ‍ACQUISITION WILL RESULT IN EASYJET OPERATING 25 AIRCRAFT FROM BERLIN TEGEL AIRPORT​

* - ‍CAN CONFIRM THAT IT HAS ACQUIRED PART OF AIR BERLIN‘S OPERATIONS AT BERLIN TEGEL AIRPORT​

* ‍AGREEMENT INCLUDES EASYJET LEASING FORMER AIR BERLIN AIRCRAFT, TAKING OVER OTHER ASSETS INCLUDING SLOTS, AND OFFERING EMPLOYMENT TO FORMER AIR BERLIN FLYING CREW​

* - ‍CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED ACTED AS FINANCIAL ADVISER AND CLIFFORD CHANCE LLP AS LEGAL ADVISOR TO EASYJET ON TRANSACTION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By London Bureau)

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