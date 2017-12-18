BRIEF-EasyJet confirms acquisition of Air Berlin's Tegel operations

Dec 18 (Reuters) - Easyjet Plc:
* CAN CONFIRM THAT IT HAS ACQUIRED PART OF AIR BERLIN‘S OPERATIONS AT BERLIN TEGEL AIRPORT
* ACQUISITION WILL RESULT IN EASYJET OPERATING 25 AIRCRAFT FROM BERLIN TEGEL AIRPORT
* - CAN CONFIRM THAT IT HAS ACQUIRED PART OF AIR BERLIN‘S OPERATIONS AT BERLIN TEGEL AIRPORT
* AGREEMENT INCLUDES EASYJET LEASING FORMER AIR BERLIN AIRCRAFT, TAKING OVER OTHER ASSETS INCLUDING SLOTS, AND OFFERING EMPLOYMENT TO FORMER AIR BERLIN FLYING CREW
* - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED ACTED AS FINANCIAL ADVISER AND CLIFFORD CHANCE LLP AS LEGAL ADVISOR TO EASYJET ON TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By London Bureau)