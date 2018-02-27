FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Business
Technology
The Trump Effect
Environment
China
Entertainment
The Wider Image
Financials
February 27, 2018 / 1:45 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Eaton Vance Q1 Adjusted Earnings Per Share $0.78

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Eaton Vance Corp:

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.78

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.63

* Q1 REVENUE $421.4 MILLION

* ‍CONSOLIDATED NET INFLOWS OF $7.1 BILLION IN Q1 REPRESENT A 7 PERCENT ANNUALIZED INTERNAL GROWTH RATE IN MANAGED ASSETS​

* ‍CONSOLIDATED ASSETS UNDER MANAGEMENT WERE $449.2 BILLION ON JANUARY 31, 2018, UP 24 PERCENT​

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.76, REVENUE VIEW $420.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍INCOME TAX PROVISION FOR Q1 INCLUDES A NON-RECURRING CHARGE OF $24.7 MILLION​

* QTRLY REVENUE $421.4 MILLION VERSUS $354.96 MILLION

* CONSOLIDATED SALES AND OTHER INFLOWS WERE $44.0 BILLION IN Q1 OF FISCAL 2018, DOWN 2 PERCENT

* ‍ Q1 RESULTS INCLUDES CHARGE OF $21.7 MILLION FROM REVALUATION OF DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.