BRIEF-Econocom FY Recurring Operating Income Up At 150.2 Million Euros

Feb 26 (Reuters) - ECONOCOM GROUP SE:
* FY REVENUE EUR 2.98 BILLION VERSUS EUR 2.54 BILLION YEAR AGO
* FY NET INCOME EUR 90.7 MILLION VERSUS EUR 32.8 MILLION YEAR AGO
* FY RECURRING OPERATING INCOME EUR 150.2 MILLION VERSUS EUR 136.1 MILLION YEAR AGO
* EXPECTS IN 2018 AN ORGANIC GROWTH ABOVE THAT OF INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING MARKET
* ESTIMATED IFRS15 IMPACT AT END 2017; DECLINE IN REVENUES FROM CONTINUING OPERATIONS OF EUR 330 MILLION
* ESTIMATED IFRS15 IMPACT AT END 2017; NO CHANGE IN THE AMOUNT OF NET RESULT OR EARNING PER SHARE
* ESTIMATED IFRS15 IMPACT AT END 2017; OPERATING MARGIN RATE WILL INCREASE TO 5.8 PERCENT FROM 5.2 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)