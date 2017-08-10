FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 days ago
BRIEF-Ecotel Communication H1 ‍consolidated profit at EUR 0.4 mln
#NorthKorea
#Trump
#Brexit
#Economy
#Science
#Technology
#Sport
Sections
Featured
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
August 10, 2017 / 6:13 AM / 3 days ago

BRIEF-Ecotel Communication H1 ‍consolidated profit at EUR 0.4 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - ECOTEL COMMUNICATION AG:

* H1 ‍CONSOLIDATED REVENUE INCREASES BY EUR 3.1 MILLION TO EUR 62.3 MILLION​

* ‍CAN REAFFIRM ITS FORECAST FOR YEAR 2017 AND CONTINUES TO EXPECT CONSOLIDATED REVENUE OF EUR 95 TO 115 MILLION AND EBITDA OF EUR 7.0 TO 8.0 MILLION.​

* ‍PLANNING FY REVENUE IN A CORRIDOR BETWEEN EUR 45 AND 48 MILLION FOR CORE SEGMENT BUSINESS CUSTOMERS​

* ‍EBITDA IN FIRST HALF YEAR 2017 TOTALLED EUR 3.4 MILLION (1ST HALF YEAR 2016: EUR 3.5 MILLION)​

* H1 ‍CONSOLIDATED PROFIT, AT EUR 0.4 MILLION, REMAINED SLIGHTLY BELOW PREVIOUS YEAR'S FIGURE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.