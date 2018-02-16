FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Winter Olympics
The Trump Effect
Environment
Entertainment
The Wider Image
UK SMALL CAPS Report
February 16, 2018 / 11:21 AM / 2 days ago

BRIEF-EDF says not been asked by government to review its structure

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - Electricite de France comments at earnings call:

* EDF SAYS LOST ABOUT 960,000 CLIENTS LAST YEAR, AFTER LOSING 600,000 IN 2016, BUT SAYS SOME CLIENTS RETURNING ALREADY

* EDF CEO LEVY SAYS THE COMPANY HAS NOT BEEN ASKED BY THE GOVERNMENT TO REVIEW ITS ORGANISATIONAL STRUCTURE

* EDF CEO LEVY SAYS ONE DAY THERE WILL BE TENDERS FOR FRENCH HYDROPOWER CONCESSIONS AND IT WOULD BE ARROGANT TO THINK THAT WE WILL WIN THEM ALL Further company coverage: (Paris newsroom, paris.equities@thomsonreuters.com email; +33 1 4949 5452)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.