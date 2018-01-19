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January 19, 2018 / 2:30 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Eforce Holdings Says Unit Enters Acquisition Agreement With Lim Kim Chai

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Eforce Holdings Ltd:

* UNIT & LIM KIM CHAI ENTERED ACQUISITION AGREEMENT, TO BUY SALE SHARES AND SALE LOAN AT AGGREGATE CONSIDERATION OF HK$662.4 MILLION

* VISION SOUTH TO ACQUIRE FROM LIM KIM CHAI SALE SHARES AND SALE LOAN AT AGGREGATE CONSIDERATION OF HK$662.4 MILLION

* CONSIDERATION TO BE SATISFIED BY HK$238.7 MILLION IN CASH & BY WAY OF ALLOTMENT AND ISSUE OF CONSIDERATION SHARES BY CO

* WILL ALLOT AND ISSUE 1.57 BLN CONSIDERATION SHARES AT PRICE OF HK$0.27 PER CONSIDERATION SHARE TO LIM KIM CHAI Source text for Eikon: Further company coverage:

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