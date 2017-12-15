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BRIEF-Egalet Receives FDA Tentative Approval For Chronic Pain Treatment Drug
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#Regulatory News - Americas
December 15, 2017 / 11:16 AM / a day ago

BRIEF-Egalet Receives FDA Tentative Approval For Chronic Pain Treatment Drug

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Egalet Corp:

* EGALET RECEIVES FDA TENTATIVE APPROVAL FOR EXPANDED LABEL FOR ARYMO® ER (MORPHINE SULFATE) C-II, AN EXTENDED-RELEASE MORPHINE PRODUCT FORMULATED WITH ABUSE-DETERRENT PROPERTIES FOR TREATMENT OF CHRONIC PAIN

* EGALET - FINAL APPROVAL EXPECTED TO BE GRANTED WHEN EXCLUSIVITY PERIOD EXPIRES ON OCT. 2, 2018

* EGALET CORP - ‍INTRANASAL ABUSE-DETERRENT CLAIM TO BE ADDED TO ARYMO ER PRESCRIBING INFORMATION LABEL FOR ARYMO ER C-II​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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