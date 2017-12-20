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BRIEF-Egalet Reduces Announces Refinancing Of Existing Convertible Notes
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#Bonds News
December 20, 2017 / 1:28 PM / 5 days ago

BRIEF-Egalet Reduces Announces Refinancing Of Existing Convertible Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Egalet Corp:

* EGALET REDUCES DEBT OBLIGATION, EXTENDS MATURITY AND LOWERS ANNUAL INTEREST PAYMENTS THROUGH REFINANCING OF EXISTING CONVERTIBLE NOTES

* EGALET CORP - ‍ENTERED INTO EXCHANGE AGREEMENTS WITH CERTAIN HOLDERS OF EGALET‘S OUTSTANDING 5.50% SENIOR CONVERTIBLE NOTES DUE APRIL 1, 2020​

* EGALET CORP - ‍TOTAL FACE VALUE OF COMPANY‘S CONVERTIBLE DEBT WILL BE REDUCED FROM $61.0 MILLION TO $48.5 MILLION THROUGH EXCHANGE​

* EGALET - TOTAL PRINCIPAL AMOUNT OUTSTANDING OF EXISTING NOTES TO BE REDUCED, MATURITY DATE OF NEW NOTES IS DEC 2024-A 5-YEAR EXTENSION FROM ORIGINAL DATE Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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