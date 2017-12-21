FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Egypt's OTMT to Sell Stake in Beltone Financial, to Acquire 51 PCT in INERTIA‍‍
Sections
Featured
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 21, 2017 / 7:50 AM / 5 days ago

BRIEF-Egypt's OTMT to Sell Stake in Beltone Financial, to Acquire 51 PCT in INERTIA‍‍

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - ORASCOM TELECOM MEDIA AND TECHNOLOGY HOLDING:

* BOARD APPROVES SALE OF SHARES IN BELTONE FINACIAL HOLDING, REPRESENTING 7 PERCENT OF BELTONE FINACIAL HOLDING SHARES ‍

* BOARD RESOLVES PRELIMINARY APPROVAL OF MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH INERTIA FOR ENGINEERING AND TRADING TO ACQUIRE AT LEAST 51 PERCENT OF INERTIA SHARE CAPITAL

* BOARD APPROVES FORMATION OF A CONSORTIUM TO BID IN TENDERS OFFERED BY NEW URBAN COMMUNITIES AUTHORITY UNTIL THE ACQUISITION OF INERTIA Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.