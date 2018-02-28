BRIEF-Eldorado Resorts Enters Agreements To Sell Presque Isle Downs & Casino And Lady Luck Casino Vicksburg

Feb 28 (Reuters) - Eldorado Resorts Inc:
* ELDORADO RESORTS ENTERS INTO DEFINITIVE AGREEMENTS TO SELL PRESQUE ISLE DOWNS & CASINO AND LADY LUCK CASINO VICKSBURG
* ELDORADO RESORTS INC - DEAL FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $178.9 MILLION
* ELDORADO RESORTS INC - CHURCHILL DOWNS WILL PURCHASE LADY LUCK CASINO VICKSBURG FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $50.6 MILLION
* ELDORADO RESORTS INC - CHURCHILL DOWNS WILL PURCHASE PRESQUE ISLE DOWNS & CASINO FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $178.9 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: