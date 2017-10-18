BRIEF-Elisa Q3 EBITDA ex-items at EUR 165 million

Oct 18 (Reuters) - ELISA OYJ:
* Q3 REVENUE EUR 454 MILLION (REUTERS POLL EUR 451 MILLION)
* Q3 EBITDA EX-ITEMS EUR 165 MILLION (REUTERS POLL EUR 166 MILLION)
* Q3 PRE-TAX PROFIT EUR 104 MILLION (REUTERS POLL EUR 102 MILLION)
* 2017 COMPARABLE EBITDA IS ANTICIPATED TO BE HIGHER THAN IN 2016
* 2017 CAPITAL EXPENDITURE IS EXPECTED TO BE A MAXIMUM OF 13 PER CENT OF REVENUE
* SAYS COMPETITION IN FINNISH TELECOMMUNICATIONS MARKET REMAINS CHALLENGING.
* COMPETITION IN THE FINNISH TELECOMMUNICATIONS MARKET REMAINS CHALLENGING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)