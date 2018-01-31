BRIEF-Elisa Q4 EBITDA ex-items beats expectations​

Jan 31 (Reuters) - Elisa Oyj:
* PROPOSES TO ANNUAL GENERAL MEETING A DIVIDEND OF EUR 1.65 PER SHARE
* “COMPETITION IN FINNISH TELECOMMUNICATIONS MARKET REMAINS CHALLENGING.”
* 2018 REVENUE IS ESTIMATED TO BE AT SAME LEVEL OR SLIGHTLY HIGHER THAN IN 2017.
* COMPARABLE EBITDA IS ANTICIPATED TO BE AT SAME LEVEL OR SLIGHTLY HIGHER THAN IN 2017
* CAPITAL EXPENDITURE IS EXPECTED TO BE A MAXIMUM OF 12 PER CENT OF REVENUE.
* 2018 COMPARABLE EBITDA IS ANTICIPATED TO BE AT SAME LEVEL OR SLIGHTLY HIGHER THAN IN 2017
* 2018 CAPITAL EXPENDITURE IS EXPECTED TO BE A MAXIMUM OF 12 PER CENT OF REVENUE.
* Q4 REVENUE EUR 473 MILLION (REUTERS POLL EUR 462 MILLION)
* Q4 EBITDA EX-ITEMS EUR 154 MILLION (REUTERS POLL EUR 147 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)