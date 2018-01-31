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January 31, 2018 / 6:41 AM / 2 days ago

BRIEF-Elisa Q4 EBITDA ex-items beats expectations​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Elisa Oyj:

* Q4 REVENUE AMOUNTED TO EUR 473M (434)​

* Q4 ‍EBITDA WAS EUR 151M (139)​

* ‍PROPOSES TO ANNUAL GENERAL MEETING A DIVIDEND OF EUR 1.65 PER SHARE​

* “‍COMPETITION IN FINNISH TELECOMMUNICATIONS MARKET REMAINS CHALLENGING.”​

* ‍2018 REVENUE IS ESTIMATED TO BE AT SAME LEVEL OR SLIGHTLY HIGHER THAN IN 2017.​

* ‍COMPARABLE EBITDA IS ANTICIPATED TO BE AT SAME LEVEL OR SLIGHTLY HIGHER THAN IN 2017​

* ‍CAPITAL EXPENDITURE IS EXPECTED TO BE A MAXIMUM OF 12 PER CENT OF REVENUE.​

* ‍2018 COMPARABLE EBITDA IS ANTICIPATED TO BE AT SAME LEVEL OR SLIGHTLY HIGHER THAN IN 2017​

* 2018 ‍CAPITAL EXPENDITURE IS EXPECTED TO BE A MAXIMUM OF 12 PER CENT OF REVENUE.​

* Q4 REVENUE EUR ‍473​ MILLION (REUTERS POLL EUR 462 MILLION)

* Q4 EBITDA EX-ITEMS EUR ‍154​ MILLION (REUTERS POLL EUR 147 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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