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BRIEF-Elumeo Consolidates Broadcasting And Closes Down Unprofitable Business In The UK
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#Consumer Products & Retail News
December 18, 2017 / 7:35 AM / 2 days ago

BRIEF-Elumeo Consolidates Broadcasting And Closes Down Unprofitable Business In The UK

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - ELUMEO SE:

* DGAP-ADHOC: ELUMEO SE: ELUMEO SE CONSOLIDATES BROADCASTING AND CLOSES DOWN UNPROFITABLE BUSINESS IN THE UK

* TO CONTINUE OPERATION OF ECOMMERCE BUSINESS AND PROFITABLE PARTS OF TV BUSINESS IN UK BY JUWELO DEUTSCHLAND GMBH​

* ‍OTHER LOSS-MAKING PARTS OF UK SUBSIDIARY ROCKS & CO. UK LIMITED WILL BE CLOSED DOWN WITH EFFECT AS OF TODAY​

* ‍FORECASTS FOR LAST QUARTER AND FULL FINANCIAL YEAR 2017 STAY NONETHELESS VALID AND ARE NOT AFFECTED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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