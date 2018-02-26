BRIEF-Emerge Energy Services Posts Q4 Earnings Per Share $0.18

Feb 26 (Reuters) - Emerge Energy Services Lp:
* REG-EMERGE ENERGY SERVICES ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* UPDATING 2018 GUIDANCE TO $120 MILLION IN ADJUSTED EBITDA AND $60 MILLION IN NET INCOME
* EMERGE ENERGY SERVICES - FRAC SAND MARKET REMAINS STRONG AS WE BEGIN 2018, EXPECT ANOTHER YEAR OF SUBSTANTIAL IMPROVEMENT IN PROFITABILITY DURING 2018
* EMERGE ENERGY SERVICES - BELIEVE THERE IS UPSIDE TO 2018 GUIDANCE IF CO RECEIVES LARGER AIR PERMIT FOR NEW SAN ANTONIO PLANT IN AN EXPEDITED MANNER
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.29, REVENUE VIEW $114.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: