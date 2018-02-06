BRIEF-Emerson Raises Full-Year Sales And EPS Forecasts

Feb 6 (Reuters) - Emerson Electric Co:
* EMERSON REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS AND RAISES FULL-YEAR SALES AND EPS GUIDANCE
* QTRLY NET SALES OF $3.8 BILLION INCREASED 19 PERCENT, OR 7 PERCENT ON AN UNDERLYING BASIS
* TOTAL EMERSON NET SALES IN 2018 NOW EXPECTED TO BE UP 11 TO 13 PERCENT WITH UNDERLYING SALES UP 5 TO 7 PERCENT
* INCREASING 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE GUIDANCE TO $3.05 TO $3.15
* FIRST QUARTER RESULTS ALSO INCLUDED A PROVISIONAL NET TAX BENEFIT OF $0.07
* SEES 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE GUIDANCE OF $2.75 TO $2.95
* 2018 TOTAL EMERSON NET SALES ARE NOW EXPECTED TO BE UP 11 PERCENT TO 13 PERCENT
* EMERSON ELECTRIC - INCREASING 2018 GUIDANCE BASED ON STRONGER OPERATIONAL PERFORMANCE, INCREASED SHARE REPURCHASES, FAVORABLE IMPACT OF THE TAX ACT
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.00 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.55, REVENUE VIEW $3.72 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: (bit.ly/2Ba3EBL) Further company coverage: