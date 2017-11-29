FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Enbridge Income Fund Holdings Expects 2018 ACFFO For Fund Group To Be In A Range Of $2.45 Bln To $2.65 Bln
Sections
Featured
UK funds raise equities, see no end to bull run yet - Reuters poll
market analysis
UK funds raise equities, see no end to bull run yet - Reuters poll
UK fracking is geologically flawed - study
uk
UK fracking is geologically flawed - study
For some Russian oligarchs, sanctions risk makes Putin awkward to know
russia
For some Russian oligarchs, sanctions risk makes Putin awkward to know
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
November 29, 2017 / 9:41 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Enbridge Income Fund Holdings Expects 2018 ACFFO For Fund Group To Be In A Range Of $2.45 Bln To $2.65 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Enbridge Income Fund Holdings Inc :

* ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC. RELEASES 2018 GUIDANCE AND LONG TERM FINANCIAL OUTLOOK

* ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC - EXPECTS 2018 ACFFO FOR FUND GROUP TO BE IN A RANGE OF $2.45 BILLION TO $2.65 BILLION

* ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS - NOW EXTENDING 10% ANNUAL DIVIDEND GROWTH GUIDANCE BY ADDITIONAL YEAR TO 2020

* ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC SEES 2018 CORE MAINTENANCE CAPITAL EXPENDITURES OF BETWEEN $65 MILLION AND $100 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.