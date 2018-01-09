FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Encana ‍Expects 2018 Capital Program Will Be Similar To 2017​
Sections
Featured
The challenge of turning Korean thaw into longer-term detente
North Korea
The challenge of turning Korean thaw into longer-term detente
Myanmar prosecutor seeks charges against Reuters reporters
Myanmar
Myanmar prosecutor seeks charges against Reuters reporters
Inside the growing backlash against China
Commentary
Inside the growing backlash against China
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
January 9, 2018 / 11:21 AM / 2 days ago

BRIEF-Encana ‍Expects 2018 Capital Program Will Be Similar To 2017​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Encana Corp:

* ENCANA DELIVERS STRONG FINISH TO 2017; INNOVATION, EXECUTION AND EFFICIENCY SET THE STAGE FOR SELF-FUNDED GROWTH IN 2018

* ENCANA CORP - ‍EXPECTS ITS 2018 CAPITAL PROGRAM WILL BE SIMILAR TO 2017​

* ENCANA CORP - ‍CORE ASSETS DELIVERED PRODUCTION GROWTH OF APPROXIMATELY 31 PERCENT FROM Q4 OF 2016 TO Q4 OF 2017​

* ENCANA CORP SAYS “‍FIRMLY” ON TRACK TO MEET OR EXCEED TARGETS IN FIVE-YEAR PLAN SHARED AT ITS INVESTOR DAY IN OCTOBER 2017​

* ENCANA CORP - ANTICIPATES BETWEEN 25 TO 35 PERCENT PRODUCTION GROWTH FROM ITS CORE ASSETS FROM Q4 OF 2017 TO Q4 OF 2018

* ENCANA SAYS “‍PLANS TO INVEST VIRTUALLY ALL ITS ANTICIPATED 2018 CAPITAL IN ITS CORE ASSETS, WITH AROUND 70 PERCENT DIRECTED TO PERMIAN AND MONTNEY​ ”

* ENCANA CORP - IN 2018, ENCANA EXPECTS TO GROW ITS LIQUIDS PRODUCTION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.