FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Endeavor Energy Resources Announces Cash Tender Offers For Senior Notes Due 2021 And 2023
Sections
Featured
Bitcoin tops $10,000, 10-fold increase in 2017
Business
Bitcoin tops $10,000, 10-fold increase in 2017
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
The Wider Image
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
EU's Barnier hopes to report on Brexit bill soon
EU's Barnier hopes to report on Brexit bill soon
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
November 28, 2017 / 3:09 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Endeavor Energy Resources Announces Cash Tender Offers For Senior Notes Due 2021 And 2023

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Endeavor Energy Resources LP:

* ENDEAVOR ENERGY RESOURCES, LP ANNOUNCES CASH TENDER OFFERS FOR THE OUTSTANDING 7.00% SENIOR NOTES DUE 2021 AND 8.125% SENIOR NOTES DUE 2023

* ENDEAVOR ENERGY RESOURCES - ‍TENDER OFFERS SCHEDULED TO EXPIRE AT 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON DEC 4, 2017, UNLESS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED​

* ENDEAVOR ENERGY RESOURCES - COMMENCED CASH TENDER OFFERS TO PURCHASE ANY, ALL OF OUTSTANDING $500 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF 7.00% SENIOR NOTES DUE 2021​

* ENDEAVOR ENERGY RESOURCES - ‍COMMENCED CASH TENDER OFFERS TO PURCHASE ANY, ALL OUTSTANDING $300 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF 8.125% SENIOR NOTES DUE 2023​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.