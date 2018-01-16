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January 16, 2018 / 11:16 AM / a day ago

BRIEF-Energizer Holdings Announces Agreement To Buy Spectrum Brands' Global Battery And Portable Lighting Business

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Energizer Holdings Inc:

* ENERGIZER HOLDINGS INC ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE SPECTRUM BRANDS HOLDINGS’ GLOBAL BATTERY AND PORTABLE LIGHTING BUSINESS

* ENERGIZER HOLDINGS INC - DEAL FOR ‍$2.0 BILLION IN CASH​

* ENERGIZER - DEAL EXPECTED TO DELIVER MODEST ACCRETION TO ENERGIZER‘S ADJUSTED EARNINGS PER SHARE AND FREE CASH FLOW IN FIRST YEAR

* ENERGIZER - TO FUND DEAL THROUGH COMBINATION OF EXISTING CASH AND COMMITTED DEBT FACILITIES, EXPECTED TO CONSIST OF A NEW TERM LOAN AND SENIOR NOTES Source text for Eikon: Further company coverage:

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