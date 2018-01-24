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January 24, 2018 / 12:10 PM / Updated a day ago

BRIEF-Engine Capital Delivers Letter To Navigant Board Of Directors

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Navigant Consulting Inc:

* ENGINE CAPITAL DELIVERS LETTER TO NAVIGANT BOARD OF DIRECTORS

* ENGINE CAPITAL SAYS NAVIGANT IS “SIGNIFICANTLY UNDERVALUED”, THAT THERE ARE OPPORTUNITIES WITHIN BOARD‘S CONTROL TO INCREASE SHAREHOLDER VALUE

* ENGINE CAPITAL SAYS IS ENGINE‘S CURRENT INTENTION TO NOMINATE DIRECTOR CANDIDATES AT NAVIGANT‘S 2018 ANNUAL MEETING

* ENGINE CAPITAL - ‍URGES NAVIGANT BOARD TO IMMEDIATELY MAKE NECESSARY CHANGES TO “IMPROVE NAVIGANT‘S PERFORMANCE” OR EVALUATE ALL STRATEGIC ALTERNATIVES

* ENGINE CAPITAL SAYS ENGINE, AFFILIATES OWN ABOUT 4.4 PERCENT OF OUTSTANDING SHARES OF NAVIGANT CONSULTING Source text for Eikon: Further company coverage:

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