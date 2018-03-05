FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Italy
Technology
Sport
Environment
Science
Entertainment
Commentary
Bonds News
March 5, 2018 / 2:03 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Enphase Energy Enters Second Amendment To Amended And Restated Loan And Security Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Enphase Energy Inc:

* ENPHASE ENERGY - ON FEB 28, ENTERED SECOND AMENDMENT TO AMENDED AND RESTATED LOAN AND SECURITY AGREEMENT - SEC FILING

* ENPHASE ENERGY - AMENDMENT DECREASES AMOUNT OF REPAYMENTS REQUIRED UNDER LOAN DEAL BY 50% FROM MARCH 1, 2018 THROUGH DEC. 31, 2018 - SEC FILING

* ENPHASE ENERGY - AMENDMENT AMENDS THE AMENDED AND RESTATED LOAN AND SECURITY AGREEMENT DATED FEBRUARY 10, 2017

* ENPHASE ENERGY - AMENDMENT PROVIDES CO SHALL NOT PREPAY ANY PART OF TERM LOAN FROM MARCH 1 TO DEC. 31 WITHOUT COLLATERAL AGENT'S PRIOR WRITTEN CONSENT Source text: (bit.ly/2I4elH9) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.