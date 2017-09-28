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BRIEF-ENSCO TO EXTEND CREDIT FACILITY INTO 2022 IN CONJUNCTION WITH PENDING ACQUISITION OF ATWOOD
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#Mergers & Acquisitons - Americas
September 28, 2017 / 6:43 PM / in 20 days

BRIEF-ENSCO TO EXTEND CREDIT FACILITY INTO 2022 IN CONJUNCTION WITH PENDING ACQUISITION OF ATWOOD

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - Ensco plc:

* ENSCO PLC RECEIVES COMMITMENTS TO EXTEND REVOLVING CREDIT FACILITY INTO 2022 IN CONJUNCTION WITH PENDING ACQUISITION OF ATWOOD

* ENSCO PLC - ‍RECEIVED COMMITMENTS FROM LENDERS TO EXTEND MATURITY DATE OF ITS REVOLVING CREDIT FACILITY BY TWO YEARS RELATED TO ATWOOD DEAL​

* ENSCO PLC - ‍UNDER AMENDMENT, ENSCO WOULD HAVE BORROWING CAPACITY OF $2.0 BILLION THROUGH SEPTEMBER 30, 2019 AS COMPARED TO $2.25 BILLION UNDER CURRENT TERMS​

* ENSCO - ‍IF AMENDMENT IS EXECUTED, AVAILABILITY UNDER FACILITY WOULD BE $1.2 BILLION FROM OCT 1, 2019 TO SEPT 30, 2022, UP FROM $1.1 BILLION UNDER CURRENT FACILITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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