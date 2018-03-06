BRIEF-Enterprise Group Posts Letter Of Intent To Divest The Business Of Calgary Tunnelling & Horizontal Augering

March 6 (Reuters) - Enterprise Group Inc:
* PRESS RELEASE - ENTERPRISE GROUP ANNOUNCES LETTER OF INTENT TO DIVEST THE BUSINESS OF CALGARY TUNNELLING & HORIZONTAL AUGERING
* ENTERPRISE GROUP INC - DEAL FOR APPROXIMATELY $21 MILLION
* ENTERPRISE GROUP INC - PROCEEDS FROM TRANSACTION WOULD BE USED TO REDUCE ENTERPRISE’S DEBT
* ENTERPRISE GROUP - ON COMPLETION OF DEAL, CO WILL BE NET DEBT FREE
* ENTERPRISE GROUP INC - INTENDS TO FOCUS FORWARD ATTENTION ON EQUIPMENT RENTAL SECTOR
* ENTERPRISE GROUP - ENTERED LOI TO DIVEST BUSINESS OF CALGARY TUNNELLING & HORIZONTAL AUGERING TO A PRIVATE ARM’S LENGTH PURCHASER Source text for Eikon: Further company coverage: