FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Entra Sells Properties In Norway
Sections
Featured
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 21, 2017 / 3:36 PM / 4 days ago

BRIEF-Entra Sells Properties In Norway

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Entra Asa:

* REG-ENTRA ASA : SALE OF MIDDELTHUNS GATE 29 IN OSLO AND TUNGASLETTA 2 IN TRONDHEIM

* ‍SOLD MIDDELTHUNS GATE 29 IN OSLO TO MIDDELTHUNS GATE 29 HOLDING AS​

* ‍TRANSACTION IS BASED ON A PROPERTY VALUE OF NOK 1.27 BN​

* TRANSACTION IS STRUCTURED AS A SALE OF SHARES IN COMPANY MIDDELTHUNS GATE 29 AS

* ‍HAS SOLD TUNGASLETTA 2 IN TRONDHEIM TO TUNGA HOLDING AS​

* ‍TRANSACTION IS BASED ON A PROPERTY VALUE OF NOK 180 MILLION​

* TRANSACTION IS STRUCTURED AS A SALE OF SHARES IN COMPANY TUNGASLETTA AS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.