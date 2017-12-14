FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-EP Energy announces amendments to offers to exchange new senior secured notes
Sections
Featured
H&M shares tumble on surprise quarterly sales drop
business
H&M shares tumble on surprise quarterly sales drop
Overton strikes twice as Australia push to 88-2
Sport
Overton strikes twice as Australia push to 88-2
Editors' choice
Pictures
Editors' choice
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
December 14, 2017 / 4:58 AM / a day ago

BRIEF-EP Energy announces amendments to offers to exchange new senior secured notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Ep Energy Corp:

* EP ENERGY ANNOUNCES AMENDMENTS TO OFFERS TO EXCHANGE NEW SENIOR SECURED NOTES DUE 2024 FOR OUTSTANDING SENIOR NOTES DUE 2020, 2022 AND 2023

* -ISSUERS HAVE NEGOTIATED THESE TERMS WITH STEERING COMMITTEE OF HOLDERS OF 2020 NOTES REPRESENTED BY AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LLP

* ‍MEMBERS OF STEERING COMMITTEE HAVE INDICATED THAT TERMS ARE ACCEPTABLE TO THEM​

* ‍AS PART OF AMENDMENTS, ISSUERS INCREASED TOTAL CONSIDERATION PAYABLE TO HOLDERS OF 9.375% SENIOR NOTES DUE 2020​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.