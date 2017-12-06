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BRIEF-Equinix Announces Pricing Of €1.0 Billion Senior Notes Offering
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December 6, 2017 / 12:27 AM / a day ago

BRIEF-Equinix Announces Pricing Of €1.0 Billion Senior Notes Offering

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Equinix Inc:

* EQUINIX ANNOUNCES PRICING OF €1.0 BILLION SENIOR NOTES OFFERING

* ‍PRICED AN OFFERING OF EUR 1.0 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS SENIOR NOTES DUE 2026​

* ‍EQUINIX EXPECTS NET PROCEEDS FROM OFFERING TO BE APPROXIMATELY EUR 986.7 MILLION​

* EQUINIX - ‍NOTES WILL BE EQUINIX‘S GENERAL SENIOR OBLIGATIONS, WILL RANK EQUAL IN RIGHT OF PAYMENT TO ALL OF EXISTING AND FUTURE SENIOR INDEBTEDNESS​

* EQUINIX- INTENDS TO USE NET PROCEEDS OF OFFERING, TOGETHER WITH ABOUT $10 MILLION CASH ON HAND, TO REPAY IN FULL ITS EXISTING EUR 995 MILLION TERM LOAN DUE 2024​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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