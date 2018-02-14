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February 14, 2018 / 9:18 PM / Updated a day ago

BRIEF-Equinix To Acquire The Infomart Dallas In $800 Million Deal

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Equinix Inc:

* EQUINIX TO ACQUIRE THE INFOMART DALLAS IN $800 MILLION DEAL

* EQUINIX INC - ‍EQUINIX WILL INCREASE NUMBER OF ITS OWNED ASSETS BY FOUR, INCREASING RECURRING REVENUE FROM OWNED ASSETS TO MORE THAN 45 PERCENT​

* EQUINIX - AS PART OF DEAL, ABOUT 50 INFOMART EMPLOYEES,CONTRACTORS, PRIMARILY IN OPERATIONS FUNCTIONS OF ACQUIRED FACILITY, WILL BECOME EQUINIX EMPLOYEES

* EQUINIX INC - ‍ TO ACQUIRE INFOMART DALLAS FROM ASB REAL ESTATE INVESTMENTS, IN AN $800 MILLION DEBT AND CASH TRANSACTION​

* EQUINIX - ‍FINANCIAL TERMS OF DEAL INCLUDE CASH CONSIDERATION OF $31 MILLION COMBINED WITH $750 MILLION IN SENIOR UNSECURED NOTES ISSUED TO ASB Source text for Eikon: Further company coverage:

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