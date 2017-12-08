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#Technology, Media and Telecommunications
December 8, 2017 / 7:42 AM / a day ago

BRIEF-Ericsson says impairment may be required in segments Digital Services and Other

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Ericsson restates financials for new segments for 2015-2017:

* SAYS ‍A PRELIMINARY INDICATION IS THAT IMPAIRMENT MAY BE REQUIRED IN SEGMENTS DIGITAL SERVICES AND OTHER, BUT NOT IN SEGMENTS NETWORKS OR MANAGED SERVICES​

* SAYS ‍OUR GROSS AND NET CASH POSITIONS ARE STRONG, AND WILL NOT BE IMPACTED BY A POTENTIAL IMPAIRMENT

* REPORTING STRUCTURE IS CHANGED AS OF Q4 2017

* OPERATING INCOME, ADJUSTED FOR MANAGED SERVICES SEGMENT: LOSS OF 752 MLN SEK Q1-Q3 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Stockholm newsroom)

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