BRIEF-Essentra Says FY Revenue Rose To Over 1 Billion Stg

March 2 (Reuters) - Essentra Plc:
* FY GROUP REVENUE £1,027M VERSUS 999 MILLION STG YEAR AGO
* FY ADJUSTED PRETAX PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS £74M VERSUS 96 MILLION STG YEAR AGO
* FY ADJUSTED OPERATING PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS 85 MILLION STG VERSUS 109 MILLION STG YEA AGO
* IN OUR COMPONENTS BUSINESS WE EXPECT FURTHER BROAD-BASED GROWTH AND A STABLE MARGIN
* EXPECT A RETURN TO LIKE-FOR-LIKE REVENUE GROWTH AND MARGIN EXPANSION IN 2018
* REVENUE AND MARGIN OUTLOOK FOR FILTERS AND SPECIALIST COMPONENTS BUSINESSES IS STABLE
* ANTICIPATE IMPROVING YEAR-ON-YEAR REVENUE AND MARGIN TRENDS FOR PACKAGING BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: