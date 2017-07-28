BRIEF-Essentra says H1 revenue down 9.2 pct

July 28 (Reuters) - ESSENTRA PLC:
* HY REVENUE 523M MILLION POUNDS VERSUS 495 MILLION POUNDS YEAR AGO
* HY ADJUSTED PRE-TAX PROFIT 37 MILLION POUNDS VERSUS 53 MILLION POUNDS YEAR AGO
* HY DIVIDEND PER SHARE 6.3 PENCE VERSUS 6.3 PENCE YEAR AGO
* HY ADJUSTED NET INCOME 30 MILLION POUNDS VERSUS 42 MILLION POUNDS YEAR AGO
* HY BASIC ADJUSTED EPS 11.2 PENCE VERSUS 16.1 PENCE YEAR AGO
* SEVERAL STRATEGIC INITIATIVES IDENTIFIED TO ACCELERATE REVENUE GROWTH AND IMPROVE RETURNS ON CAPITAL
* INCREMENTAL CAPEX OF £20M IN EQUIPMENT UPGRADE IN HEALTH & PERSONAL CARE PACKAGING, £10M IT INVESTMENT OVER THREE YEARS
* COMPANY EXPECTS IMPROVING TRENDS IN SECOND HALF OF YEAR RELATIVE TO HY 2017
* COMPONENT SOLUTIONS IS EXPECTED TO GENERATE A SIMILARLY STRONG RESULT IN H2
* FILTER PRODUCTS AND HEALTH & PERSONAL CARE PACKAGING AN IMPROVEMENT IN LIKE-FOR-LIKE REVENUE GROWTH AND ADJUSTED OPERATING MARGIN IS ANTICIPATED IN H2
* ALREADY INITIATED A REVIEW TO EVALUATE POTENTIAL RISKS AND OPPORTUNITIES WHICH BREXIT COULD ENTAIL FOR GROUP
* IT IS PREMATURE TO SPECULATE AS TO IMPACT ON ESSENTRA OF UNITED KINGDOM LEAVING EUROPEAN UNION Source text for Eikon: Further company coverage: