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#Consumer Products & Retail News
September 25, 2017 / 6:16 AM / in 24 days

BRIEF-Essentra says two packaging sites in Puerto Rico disrupted due to hurricane

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 25 (Reuters) - Essentra Plc

* ‍CONFIRMS THAT ITS TWO HEALTH & PERSONAL CARE PACKAGING SITES IN PUERTO RICO HAVE BEEN DISRUPTED AS A RESULT OF RECENT HURRICANE MARIA​

* WHILE FACILITIES AT MANATI AND GUAYNABO HAVE NOT SUSTAINED SIGNIFICANT PHYSICAL DAMAGE, THEY HAVE NOT BEEN OPERATIONAL SINCE 19 SEPTEMBER 2017

* TO EXTENT THAT TWO FACILITIES ARE NOT OPERATIONAL, FINANCIAL IMPACT IS ESTIMATED TO BE IN RANGE OF £500,000 - 750,000 PER WEEK

* “‍SIGNIFICANT IMPEDIMENTS TO RESUMING MANUFACTURING ACTIVITY, AND EXTENT TO WHICH CUSTOMERS THEMSELVES HAVE BEEN IMPACTED​”

* ESTIMATES PROFIT IMPACT FROM THESE PREVIOUS STORMS (IE, PRE-MARIA) TO BE IN RANGE OF £0.5 - 1.0M Source text for Eikon: Further company coverage:

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