BRIEF-Essity To Strengthen The Professional Hygiene Business In Europe

Feb 22 (Reuters) - Essity Ab (Publ):
* ESSITY TO STRENGTHEN THE PROFESSIONAL HYGIENE BUSINESS IN EUROPE
* TO INVEST IN CREATING A CENTER FOR NAPKIN PRODUCTION IN EXISTING PRODUCTION FACILITY IN ALTOPASCIO
* RESTRUCTURING MEASURES INCLUDE CLOSURE OF A CONVERTING PRODUCTION FACILITY IN HLOHOVEC, SLOVAKIA, IN 2020
* INVESTMENT IN ALTOPASCIO WILL LEAD TO RESTRUCTURING MEASURES AT MULTIPLE PRODUCTION FACILITIES ACROSS EUROPE
* HAS DECIDED TO INVEST IN CREATING A CENTER FOR NAPKIN PRODUCTION IN EXISTING PRODUCTION FACILITY IN ALTOPASCIO, ITALY
* RESTRUCTURING MEASURES INCLUDE CLOSURE OF A CONVERTING PRODUCTION FACILITY IN HLOHOVEC, SLOVAKIA, IN 2020.
* TOTAL INVESTMENTS WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY SEK 590M
* RESTRUCTURING COSTS WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY SEK 580M
* APPROXIMATELY SEK 410M OF THESE COSTS ARE EXPECTED TO IMPACT CASH FLOW.
* COSTS WILL BE RECOGNIZED AS AN ITEM AFFECTING COMPARABILITY
* SEK 350M ARE EXPECTED TO IMPACT Q1 OF 2018 AND REMAINING COSTS ARE EXPECTED TO IMPACT Q2 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)