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January 16, 2018 / 9:52 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Ethan Allen Interiors Expects To Report Q2 Sales Of $198.5 Mln​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Ethan Allen Interiors Inc:

* ETHAN ALLEN INTERIORS - ‍BASED ON PRELIMINARY FINANCIAL RESULTS FOR FISCAL Q2 ENDED DECEMBER 31, 2017, COMPANY EXPECTS TO REPORT SALES OF $198.5 MILLION​

* - ‍BASED ON PRELIMINARY RESULTS FOR Q2 ENDED DEC. 31, 2017, EXPECTS TO REPORT ADJUSTED DILUTED EPS IN RANGE OF $0.51 TO $0.52​

* - ‍BASED ON PRELIMINARY RESULTS FOR Q2 ENDED DEC. 31, 2017, EXPECTS GROSS MARGIN OF 54.3%, ADJUSTED OPERATING MARGIN OF 8.7%​

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.51, REVENUE VIEW $211.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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