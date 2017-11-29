BRIEF-Eurocastle Investment 9M Adjusted NAV Of 641.0 Million Euros

Nov 29 (Reuters) - Eurocastle Investment Ltd:
* ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR 9M ENDED 30 SEPTEMBER 2017
* 9 MYH ADJUSTED NET ASSET VALUE OF EUR 641.0 MILLION, OR EUR 10.49 PER SHARE
* Q3 2017 DIVIDEND OF €1.13 PER SHARE DECLARED ON NOV 28, TO BE PAID ON DEC 11 TO SHAREHOLDERS
* BOARD CAME TO CONCLUSION THAT CO MET REQUIREMENTS TO BE CLASSIFIED AS INVESTMENT ENTITY
* YTD NORMALIZED FFO EUR 103.3 MILLION VERSUS EUR 33.5 MILLION YEAR AGO
* IMPACT OF THIS CHANGE IS THAT ALL INVESTMENTS ARE TO BE FAIR VALUED THROUGH PROFIT AND LOSS
* AMOUNTS REPORTED FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 HAVE BEEN RESTATED
* REPORTED ADJUSTED NAV WOULD HAVE BEEN HIGHER BY EUR 4.8 MILLION DUE TO THIS CHANGE AS AT 31 DEC 2016 AND EUR 4.9 MILLION AS AT 30 JUNE 2017
* 9M TOTAL OPERATING EXPENSES AT EUR 37.3 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)