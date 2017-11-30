BRIEF-Euromedis Groupe FY Net Result Turns to Loss of 0.2 Million Euros

Nov 30 (Reuters) - Euromedis Groupe SA:
* FY REVENUE EUR 73.6 MILLION VERSUS EUR 73.2 MILLION YEAR AGO
* FY EBITDA EUR 2.1 MILLION VERSUS EUR 3.0 MILLION YEAR AGO
* FY NET LOSS GROUP SHARE EUR 0.2 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 1.0 MILLION YEAR AGO
* FY OPERATING LOSS OF EUR 0.1 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 1.4 MILLION YEAR AGO
* CONFIRMS OBJECTIVE OF EXTENDING CURRENT YEAR TO CONSOLIDATED TURNOVER OF AROUND € 80 MILLION
* NOFY DIVIDEND IS PORPOSED Source text: bit.ly/2i4MMRY Further company coverage: (Gdynia Newsroom)