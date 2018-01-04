BRIEF-Euronext Announces Volumes For December 2017

Jan 4 (Reuters) - EURONEXT NV:
* IN DECEMBER 2017, AVERAGE DAILY TRANSACTION VALUE ON EURONEXT CASH ORDER BOOK STOOD AT EUR 7,783 MILLION, UP +7.5%
* IN YEAR 2017, AVERAGE DAILY TRANSACTION VALUE ON EURONEXT CASH ORDER BOOK STOOD AT EUR 7,478 MILLION, UP +6.7%
* DECEMBER 2017 AVERAGE DAILY TRANSACTION VALUE ON ETFS WAS EUR 568 MILLION, DOWN -5.6%
* DEC AVERAGE DAILY VOLUME ON EQUITY INDEX DERIVATIVES REACHED 213,505 CONTRACTS, UP +4.1% COMPARED TO YEAR AGO
* DEC. 2017 AVERAGE DAILY VOLUME ON COMMODITIES DERIVATIVES REACHED 38,024 CONTRACTS, DOWN -1.9%
* IN 2017, OVERALL AVERAGE DAILY VOLUME ON EURONEXT DERIVATIVES STOOD AT 550,106 CONTRACTS (+12.0% VERSUS 2016)
* DEC. 17 AVERAGE DAILY VOLUME ON SPOT FOREIGN EXCHANGE MARKET OF FASTMATCH STOOD AT $15,598 MILLION, UP +12.9%
* DEC AVERAGE DAILY VOLUME ON INDIVIDUAL EQUITY DERIVATIVES REACHED 283,420 CONTRACTS, UP +22.2% VERSUS YEAR AGO
* IN DECEMBER 2017, OVERALL AVERAGE DAILY VOLUME ON DERIVATIVES REACHED 534,949 CONTRACTS, UP +12.3% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)