BRIEF-Euronext May avg daily transaction value at cash order book up 42.8 pct at EUR 8.47 bln

June 6 (Reuters) - EURONEXT NV
* MAY 2017 AVERAGE DAILY TRANSACTION VALUE ON EURONEXT CASH ORDER BOOK STOOD AT EUR 8,471 MILLION, UP +42.8% COMPARED TO MAY 2016 AND STABLE (+0.2%) FROM PREVIOUS MONTH
* AVERAGE DAILY VOLUME ON EQUITY INDEX DERIVATIVES REACHED 222,863 CONTRACTS IN MAY 2017, UP +14.1% COMPARED TO MAY 2016 AND DOWN -18.1% FROM PREVIOUS MONTH
* MAY 2017, AVERAGE DAILY VOLUME ON COMMODITIES DERIVATIVES REACHED 34,968 CONTRACTS, DOWN BY -10.1% COMPARED TO MAY 2016 AND DOWN -42.7% FROM PREVIOUS MONTH
* ON A YEAR-TO-DATE BASIS, OVERALL AVERAGE DAILY VOLUME ON EURONEXT DERIVATIVES STANDS AT 531,605 CONTRACTS (+1.6% COMPARED TO END OF MAY 2016) AND OPEN INTEREST WAS UP AT 15,151,176 CONTRACTS (-3.5% COMPARED TO END OF MAY 2016).
* AVERAGE DAILY TRANSACTION VALUE ON ETFS IN MAY WAS EUR 548 MILLION, UP +22.5% COMPARED TO MAY 2016 AND STEADY FROM PREVIOUS MONTH Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)