FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Commodities
Banks
Autos
Environment
Sport
Lifestyle
#Breaking City News
February 1, 2018 / 7:12 AM / a day ago

BRIEF-European Commission clears JD Sports Fashion, Sport Zone acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Jd Sports Fashion Plc:

* ‍FURTHER TO ANNOUNCEMENT MADE ON 14 SEPTEMBER 2017, JD SPORTS FASHION PLC (‘JD’) ANNOUNCES THAT IT HAS RECEIVED UNCONDITIONAL CLEARANCE FROM EUROPEAN COMMISSION FOR COMBINATION OF ITS EXISTING INTERESTS ACROSS IBERIA WITH THOSE OF SPORT ZONE IN PORTUGAL, SPAIN AND CANARY ISLANDS​

* ‍“WE ARE DELIGHTED THAT THIS TRANSACTION, WHICH GIVES US A SIGNIFICANTLY ENHANCED PRESENCE ACROSS IBERIA, HAS NOW FORMALLY COMPLETED,” EXECUTIVE CHAIRMAN OF JD SPORTS, PETER COWGILL, SAID. ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Emma Rumney)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.