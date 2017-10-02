FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Evolva Holding plans to raise CHF 80 million in two equity transactions
Sections
Featured
Over four million Britons in financial difficulty
economy
Over four million Britons in financial difficulty
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Markets
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
China's economy shows solid momentum as party meets
china's party congress
China's economy shows solid momentum as party meets
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
October 2, 2017 / 5:10 AM / 17 days ago

BRIEF-Evolva Holding plans to raise CHF 80 million in two equity transactions

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 2 (Reuters) - EVOLVA HOLDING SA:

* PROVIDES AN UPDATE ON STRATEGY AND MID-TERM OBJECTIVES‍​

* ANNOUNCES PLANS TO RAISE APPROXIMATELY CHF 80 MILLION GROSS PROCEEDS IN TWO SEPARATE EQUITY TRANSACTIONS

* ‍PLANS TO CARRY OUT A DISCOUNTED RIGHTS OFFERING IN EARLY NOVEMBER 2017​

* FUNDS TO BE USED TO CONTINUE INVESTING IN RESEARCH AND DEVELOPMENT

* ‍RIGHTS OFFERING SIZE WOULD BE SUCH THAT THE GROSS PROCEEDS OF THE TWO CAPITAL INCREASES AMOUNT TO APPROX CHF 80 MILLION TOTAL

* PLANS TO POTENTIALLY RAISE DEBT FINANCING IN COMING MONTHS TO MEET ITS CONTRACTUAL OBLIGATIONS TO COMMERCIAL PARTNER, CARGILL‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.