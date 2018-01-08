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January 8, 2018 / 6:44 AM / a day ago

BRIEF-Evotec, Apeiron Biologics receive milestone payment from Sanofi

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Evotec Ag:

* SAYS ‍EVOTEC AND APEIRON ACHIEVE FIRST MILESTONE IN IMMUNO-ONCOLOGY ALLIANCE WITH SANOFI​

* SAYS ‍MILESTONE PAYMENT OF EUR 3 M WILL BE SPLIT EQUALLY BETWEEN TWO BIOTECH COMPANIES​

* SAYS ‍SUCCESS PAYMENT WAS TRIGGERED WHEN PARTNERS SUCCESSFULLY ADVANCED AN UNDISCLOSED, NOVEL IMMUNO-ONCOLOGY SMALL MOLECULE INTO LATE-STAGE PRE-CLINICAL DEVELOPMENT​

* SAYS ‍UNDER ALLIANCE, THREE COMPANIES WORK TOGETHER TO IDENTIFY SMALL MOLECULE LEADS AND TARGETS FOR NEXT-GENERATION THERAPIES IN IMMUNO-ONCOLOGY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Frankfurt newsroom)

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