FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-EVS Broadcast Equipment Q3 ‍net profit down at 3.8 million euros​
Sections
Featured
'No cash, Carney?' BoE Governor unable to find wallet
central bankers
'No cash, Carney?' BoE Governor unable to find wallet
UK shoppers rein in spending, first yearly decline since 2013
economy
UK shoppers rein in spending, first yearly decline since 2013
$1 million price tag in spotlight as gene therapy becomes reality
health
$1 million price tag in spotlight as gene therapy becomes reality
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
November 16, 2017 / 5:42 AM / Updated a day ago

BRIEF-EVS Broadcast Equipment Q3 ‍net profit down at 3.8 million euros​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 16 (Reuters) - EVS BROADCAST EQUIPMENT SA:

* QTRLY ‍NET PROFIT OF EUR 3.8 MILLION​

* Q3 REVENUE EUR 26.3‍​ MILLION VERSUS EUR 37.1 MILLION YEAR AGO

* Q3 EBIT EUR 5.6‍​ MILLION VERSUS EUR 14.8 MILLION YEAR AGO

* BOARD OF DIRECTORS DECIDED TO PAY INTERIM GROSS DIVIDEND OF EUR 0.50 PER SHARE‍​

* ORDER BOOK (TO BE INVOICED IN 2017) ON OCTOBER 31, 2017 AMOUNTS TO EUR 25.2 MILLION

* IN ADDITION, EVS ALREADY HAS EUR 25.0 MILLION OF ORDERS TO BE INVOICED IN 2018 AND BEYOND

* CONFIRM THE GUIDANCE OF 2017 REVENUE

* FOR 2017, FORECAST A MODERATE INCREASE OF OPERATING EXPENSES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.