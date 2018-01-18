BRIEF-Experian Says Q3 Organic Revenue Growth Of 5 Pct

Jan 18 (Reuters) - Experian Plc:
* ISSUES AN UPDATE ON TRADING FOR THREE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2017
* “WE ARE CONFIDENT OF FURTHER IMPROVEMENT AS WE MOVE INTO OUR TRADITIONALLY STRONGER FINAL QUARTER”
* FOR YEAR AS A WHOLE WE CONTINUE TO EXPECT ORGANIC REVENUE GROWTH OF MID-SINGLE DIGITS
* SEES STABLE MARGINS AND FURTHER PROGRESS IN BENCHMARK EARNINGS PER SHARE
* Q3 ORGANIC REVENUE GROWTH OF 5% AND TOTAL GROWTH OF 8% AT ACTUAL RATES
* IN NORTH AMERICA, WE DELIVERED ORGANIC REVENUE GROWTH OF 5%, WITH TOTAL REVENUE GROWTH OF 7% IN Q3
* LATIN AMERICA DELIVERED ANOTHER STRONG QUARTER OF GROWTH, WITH TOTAL AND ORGANIC REVENUE UP 7% AT CONSTANT EXCHANGE RATES IN Q3
* TOTAL AND ORGANIC REVENUE AT CONSTANT EXCHANGE RATES IN UK AND IRELAND WAS FLAT IN Q3
* CONTINUE TO REVIEW FULL IMPLICATIONS OF U.S NEW TAX LEGISLATION
* WE EXPECT EFFECT OF REDUCTION IN HEADLINE TAX RATE WILL BE BROADLY OFFSET BY REDUCTION IN AVAILABILITY OF TAX DEDUCTIONS
* GROUP BENCHMARK TAX RATE FOR YEAR ENDING 31 MARCH 2018 WILL BE UNCHANGED FROM PREVIOUS GUIDANCE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)