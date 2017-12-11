FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Exxonmobil Board Reconsidered Proposal Requesting Report On Impacts Of Climate Change Policies
Sections
Featured
UK inflation hits highest in nearly six years, peak seen soon
Economy
UK inflation hits highest in nearly six years, peak seen soon
Bold calls and Black Swans - how 2018 may surprise you
Markets
Bold calls and Black Swans - how 2018 may surprise you
War-scarred neighbourhoods in rebel-held Donetsk
wider image
War-scarred neighbourhoods in rebel-held Donetsk
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
December 11, 2017 / 10:30 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Exxonmobil Board Reconsidered Proposal Requesting Report On Impacts Of Climate Change Policies

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Exxon Mobil Corp:

* EXXONMOBIL - BOARD RECONSIDERED PROPOSAL REQUESTING REPORT ON IMPACTS OF CLIMATE CHANGE POLICIES SUBMITTED BY NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND

* EXXONMOBIL SAYS BOARD DECIDED TO FURTHER “ENHANCE” DISCLOSURES CONSISTENT WITH PROPOSAL REQUESTING REPORT ON IMPACTS OF CLIMATE CHANGE POLICIES

* EXXONMOBIL - ENHANCEMENTS TO CLIMATE CHANGE POLICY DISCLOSURES TO INCLUDE ENERGY DEMAND SENSITIVITIES, IMPLICATIONS OF TWO DEGREE CELSIUS SCENARIOS

* EXXONMOBIL SAYS BOARD WILL SEEK TO ISSUE DISCLOSURES IN NEAR FUTURE IN RELATION TO PROPOSAL REQUESTING REPORT ON IMPACTS OF CLIMATE CHANGE POLICIES

* EXXONMOBIL - ENHANCEMENTS TO CLIMATE CHANGE POLICY DISCLOSURES TO ALSO INCLUDE POSITIONING FOR "LOWER-CARBON FUTURE" Source text: [bit.ly/2BV9jJ5] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.