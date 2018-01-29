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January 29, 2018 / 8:09 PM / a day ago

BRIEF-Facebook CEO Zuckerberg Says Facebook's next update is to promote news from local sources

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Facebook Inc:

* FACEBOOK CEO MARK ZUCKERBERG SAYS MAKING A SERIES OF UPDATES TO SHOW MORE HIGH QUALITY, TRUSTED NEWS

* FACEBOOK CEO MARK ZUCKERBERG SAYS NEXT UPDATE IS TO PROMOTE NEWS FROM LOCAL SOURCES

* FACEBOOK CEO MARK ZUCKERBERG SAYS “STARTING TODAY, WE‘RE GOING TO SHOW MORE STORIES FROM NEWS SOURCES IN YOUR LOCAL TOWN OR CITY”

* FACEBOOK INC CEO ZUCKERBERG SAYS STARTING LATEST UPDATE FIRST IN THE US, AND GOAL IS TO EXPAND TO MORE COUNTRIES THIS YEAR‍​

* FACEBOOK CEO MARK ZUCKERBERG SAYS “IF YOU FOLLOW A LOCAL PUBLISHER OR IF SOMEONE SHARES A LOCAL STORY, IT MAY SHOW UP HIGHER IN NEWS FEED” Further company coverage:

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