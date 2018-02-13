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February 13, 2018 / 3:46 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Fannie Mae Announces Sale Of Non-Performing Loans

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - The Federal National Mortgage Association :

* FANNIE MAE ANNOUNCES SALE OF NON-PERFORMING LOANS

* FANNIE MAE - ANNOUNCED LATEST SALE OF NON-PERFORMING LOANS, INCLUDING CO‘S ELEVENTH AND TWELFTH COMMUNITY IMPACT POOLS

* FANNIE MAE - THE THREE LARGER POOLS INCLUDE ABOUT 5,900 LOANS TOTALING $1.04 BILLION IN UNPAID PRINCIPAL BALANCE

* FANNIE MAE - THE THREE LARGER POOLS ALSO INCLUDE COMMUNITY IMPACT POOLS OF APPROXIMATELY 190 LOANS TOTALING $35.68 MILLION IN UPB Source text for Eikon: Further company coverage:

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