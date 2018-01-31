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January 31, 2018 / 9:37 PM / Updated a day ago

BRIEF-Fannie Mae Releases December 2017 Monthly Summary

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Federal National Mortgage Association :

* FANNIE MAE RELEASES DECEMBER 2017 MONTHLY SUMMARY

* FANNIE MAE - CONVENTIONAL SINGLE-FAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE INCREASED 12 BASIS POINTS TO 1.24% IN DECEMBER‍​

* FANNIE MAE - FANNIE MAE‘S BOOK OF BUSINESS INCREASED AT A COMPOUND ANNUALIZED RATE OF 4.2 PERCENT IN DECEMBER

* FANNIE MAE - FANNIE MAE COMPLETED 6,887 LOAN MODIFICATIONS IN DECEMBER, FOR A TOTAL OF 83,461 LOAN MODIFICATIONS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

* FANNIE MAE - MULTIFAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE REMAINED FLAT AT 0.11 PERCENT IN DECEMBER Source text for Eikon: Further company coverage:

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