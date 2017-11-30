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BRIEF-Fannie Mae's Book Of Business Increased At A Compound Annualized Rate Of 1.6 Percent In October‍​
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November 30, 2017 / 9:12 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Fannie Mae's Book Of Business Increased At A Compound Annualized Rate Of 1.6 Percent In October‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Federal National Mortgage Association :

* FANNIE MAE - FANNIE MAE‘S BOOK OF BUSINESS INCREASED AT A COMPOUND ANNUALIZED RATE OF 1.6 PERCENT IN OCTOBER‍​

* FANNIE MAE - FANNIE MAE COMPLETED 7,293 LOAN MODIFICATIONS IN OCTOBER

* FANNIE MAE - THE CONVENTIONAL SINGLE-FAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE REMAINED FLAT IN OCTOBER

* FANNIE MAE - THE MULTIFAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE INCREASED TWO BASIS POINTS TO 0.05 PERCENT IN OCT

* FANNIE MAE - THE CONVENTIONAL SINGLE-FAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE REMAINED FLAT IN OCTOBER Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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