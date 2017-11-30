BRIEF-Fannie Mae's Book Of Business Increased At A Compound Annualized Rate Of 1.6 Percent In October‍​

Nov 30 (Reuters) - Federal National Mortgage Association :
* FANNIE MAE - FANNIE MAE‘S BOOK OF BUSINESS INCREASED AT A COMPOUND ANNUALIZED RATE OF 1.6 PERCENT IN OCTOBER
* FANNIE MAE - FANNIE MAE COMPLETED 7,293 LOAN MODIFICATIONS IN OCTOBER
* FANNIE MAE - THE CONVENTIONAL SINGLE-FAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE REMAINED FLAT IN OCTOBER
* FANNIE MAE - THE MULTIFAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE INCREASED TWO BASIS POINTS TO 0.05 PERCENT IN OCT
* FANNIE MAE - THE CONVENTIONAL SINGLE-FAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE REMAINED FLAT IN OCTOBER Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)