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February 21, 2018 / 11:17 AM / a day ago

BRIEF-FastPartner Adjusts Its Financial Targets And Financial Policy

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - FASTPARTNER AB:

* ‍FASTPARTNER ADJUSTS ITS FINANCIAL TARGETS AND ITS FINANCIAL POLICY

* RETURN ON EQUITY DURING FIVE-YEAR PERIOD TO AMOUNT TO AT LEAST 15 PERCENT PER YEAR

* FINANCIAL GOAL TO INCREASE PROFIT FROM PROPERTY MANAGEMENT PER COMMON SHARE WITH 10 PERCENT PR YEAR

* UPDATED FINANCIAL POLICY: INTEREST COVERAGE RATIO SHALL EXCEED 2.0 TIMES​

* UPDATED FINANCIAL POLICY: ‍NET DEBT IN RELATION TO EBITDA SHALL BE LESS THAN 10 TIMES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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