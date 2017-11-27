FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-FCB Announces Agreement To Acquire Floridian Community Bank
Sections
Featured
Prince Harry and Meghan Markle to marry in Windsor in May
uk
Prince Harry and Meghan Markle to marry in Windsor in May
Is 'lucky general' Macron's good fortune behind him?
france
Is 'lucky general' Macron's good fortune behind him?
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
russia
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
November 27, 2017 / 9:43 PM / in 20 hours

BRIEF-FCB Announces Agreement To Acquire Floridian Community Bank

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Fcb Financial Holdings Inc:

* FCB ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE FLORIDIAN COMMUNITY BANK

* FCB ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE FLORIDIAN COMMUNITY BANK

* FCB FINANCIAL HOLDINGS INC - ‍TRANSACTION VALUED AT $88 MILLION​

* FCB FINANCIAL HOLDINGS INC - ‍TRANSACTION ADDS $545 MILLION IN TOTAL ASSETS AND 5 RETAIL LOCATIONS​

* FCB FINANCIAL HOLDINGS INC - ‍DEAL IMMEDIATELY ACCRETIVE TO EPS​

* FCB FINANCIAL HOLDINGS - DEAL EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 1% AND 2% ACCRETIVE TO 2018 AND 2019 FULLY DILUTED EPS RESPECTIVELY​

* FCB FINANCIAL HOLDINGS - ‍ UNDER TERMS OF DEAL, WHICH HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY BOARD OF EACH CO, TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN Q2 2018​

* FCB FINANCIAL - ‍FLORIDIAN COMMUNITY SHAREHOLDERS TO GET 0.4584X SHARES OF CO‘S CLASS A STOCK FOR EACH OUTSTANDING SHARE, 1.75 MILLION SHARES IN AGGREGATE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.